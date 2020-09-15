Эстонская звезда соцсетей родила мужу троих детей, а теперь с ним разводится

Марианн и Кардо Трейманн поженились в 2015 году, на тот момент они уже три года состояли в отношениях. Свадьба обошлась голубкам в 15 тысяч евро и проходила в парке Гленна. Раньше у звезды соцсетей было имя Марианн Каасик.