Вт, 15.09.2020
Вы сойдете с ума! В Таллинне открылась завораживающая выставка в стиле Хичкока СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Эстонская звезда соцсетей родила мужу троих детей, а теперь с ним разводится

Семья блогера Mallukas. Тогда они еще счастливы.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Эстонская блогер и звезда соцсетей Mallukas или же Марианн Трейманн сообщила, что разводится с мужем. 

Марианн и Кардо Трейманн поженились в 2015 году, на тот момент они уже три года состояли в отношениях. Свадьба обошлась голубкам в 15 тысяч евро и проходила в парке Гленна. Раньше у звезды соцсетей было имя Марианн Каасик.

У них родилось три дочери, младшей лишь этой осенью исполняется 2 года. О том, как живет семья, знали все зрители Kanal 2, ведь там выходил целый цикл передач - «Осень Маллуки», «Лето Маллуки» и «Лето Маллуки в деревне». 

Подробно о разводе женщина написала в своем блоге. 

НАВЕРХ
Back