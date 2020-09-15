Эстонская звезда соцсетей родила мужу троих детей, а теперь с ним разводится

Эстонская блогер и звезда соцсетей Mallukas или же Марианн Трейманн сообщила, что разводится с мужем.
Марианн и Кардо Трейманн поженились в 2015 году, на тот момент они уже три года состояли в отношениях. Свадьба обошлась голубкам в 15 тысяч евро и проходила в парке Гленна. Раньше у звезды соцсетей было имя Марианн Каасик.
У них родилось три дочери, младшей лишь этой осенью исполняется 2 года. О том, как живет семья, знали все зрители Kanal 2, ведь там выходил целый цикл передач - «Осень Маллуки», «Лето Маллуки» и «Лето Маллуки в деревне».
Подробно о разводе женщина написала в своем блоге.