Вся Россия вздрогнула: начались съемки 21 сезона шоу «Битва Экстрасенсов»

В новом сезоне зрителей ждет много сюрпризов. Из-за пандемии коронавируса в этом году кастинг в шоу «Битва экстрасенсов» впервые был полностью дистанционным. Все кандидаты проходили его по видеосвязи, не выходя из дома — из любой точки мира, даже самой отдаленной деревни или села. Поэтому впервые в касте появились ясновидящие и маги, которые ранее не могли попасть в столицу.

Заявки подали почти 4 тысячи человек со всего мира: из Норвегии, Испании, Иордании и даже Уганды. Больше 300 человек претендовали на одно место в «Битве экстрасенсов».

На кастинге оказалось немало ярких экстрасенсов, которые продемонстрировали неординарные способности: человек, который называет себя внуком Джуны, известная писательница-мистик, футуристический модельер, женщина-полицейский из Казахстана, пермский чревовещатель, секретный шаман из Владивостока и квантовый таролог из Якутии, в арсенале которой 750 колод карт и 13 черепов животных. Также на кастинге впервые в истории проекта появилась девушка, которая советовалась на испытаниях с голосовым помощником Алисой.

Фото со съемок шоу ФОТО: пресс-служба ТНТ

Чтобы попасть на проект, надо успешно пройти испытания «Ширма», «Багажник» и «Мистер Х». В прошлом сезоне победу внезапно одержал 22-летний Дмитрий Матвеев, чернокнижник из Тольятти. Он обошел в финале Мариам Циминтию, которой досталось второе место. «Не могу поверить. О таком только мог мечтать. Реальность оказалась ярче, чем мои фантазии», — заявил после победы Матвеев.