Причина, по которой мужчины сразу засыпают после секса

Не воспринимайте как личное оскорбление, если ваш мужчина засыпает сразу после сладострастия. Мужчины засыпают после секса по ряду причин, ни одна из которых не связана с вашими отношениями, личностью или поведением в постели.
«Химический состав мужского тела меняется после оргазма, - говорит Дэвид Маккензи, сексопатолог из Ванкувера. «Высвобождается биохимический пролактин, который физически изменяет его тело и очень утомляет».
Поскольку женщины не испытывают оргазм во время каждого полового акта, у них все еще есть силы, чтобы говорить обо всем и о погоде. Мужчина, напротив, так как потратил всю свою энергию на достижение оргазма, поэтому только и думает о том, чтобы заснуть. У него не остается энергии на объятия.
Для многих женщин важно обниматься после секса, потому что это укрепляет близость, привязанность и приверженность, пишет Reader's Digest.
Чтобы после секса оставались силы обниматься, вы можете попробовать следующее:
- Занимайтесь сексом перед завтраком, обедом или ужином, когда у вас пустой желудок. Никто не хочет ложиться спать натощак, а после еды мужчина соглашается обниматься, потому что тогда все потребности удовлетворяются.
- Занимайтесь сексом до того, как по телевизору начнутся хорошие шоу.
- Избегайте секса поздно ночью, потому что тогда потребность во сне будет наибольшей.
- Найдите компромисс. Если женщина хочет пообщаться 30 минут после секса, а мужчина предпочитает на это выделить только 5 минут, возьмите золотую середину и договоритесь о 15 минутах.