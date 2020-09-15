Причина, по которой мужчины сразу засыпают после секса

Поскольку женщины не испытывают оргазм во время каждого полового акта, у них все еще есть силы, чтобы говорить обо всем и о погоде. Мужчина, напротив, так как потратил всю свою энергию на достижение оргазма, поэтому только и думает о том, чтобы заснуть. У него не остается энергии на объятия.