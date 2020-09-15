Вт, 15.09.2020
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А голову ты дома не забыл? Слушатели «Народного Радио» вспомнили коронные фразы школьных учителей

ФОТО: Facebook Народного Радио

Сегодня утром Борис Горский и Анна Мажаева в утреннем драйв-шоу «Народное Утро» вместе со слушателями вспоминали лучшие фразы школьных учителей, которые чаще всего можно было услышать во время уроков. Пост на странице радиостанции в Facebook стал таким популярным, что собрал более 142 реакций и к концу программы набрал почти 50 комментариев. 

Давайте вместе вспоминать и улыбаться. Интересно, а сейчас еще остались учителям, которые говорят подобные фразы ученикам? Делитесь впечатлениями в комментариях. 

Слушайте «Народное Утро» каждый будний день с 6:30 до 10:00. Ведущие программы: Борис Горский, Алексей Исаченко и Анна Мажаева. 

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