А голову ты дома не забыл? Слушатели «Народного Радио» вспомнили коронные фразы школьных учителей

Сегодня утром Борис Горский и Анна Мажаева в утреннем драйв-шоу «Народное Утро» вместе со слушателями вспоминали лучшие фразы школьных учителей, которые чаще всего можно было услышать во время уроков. Пост на странице радиостанции в Facebook стал таким популярным, что собрал более 142 реакций и к концу программы набрал почти 50 комментариев.
Давайте вместе вспоминать и улыбаться. Интересно, а сейчас еще остались учителям, которые говорят подобные фразы ученикам? Делитесь впечатлениями в комментариях.
Слушайте «Народное Утро» каждый будний день с 6:30 до 10:00. Ведущие программы: Борис Горский, Алексей Исаченко и Анна Мажаева.