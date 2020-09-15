А голову ты дома не забыл? Слушатели «Народного Радио» вспомнили коронные фразы школьных учителей

Сегодня утром Борис Горский и Анна Мажаева в утреннем драйв-шоу «Народное Утро» вместе со слушателями вспоминали лучшие фразы школьных учителей, которые чаще всего можно было услышать во время уроков. Пост на странице радиостанции в Facebook стал таким популярным, что собрал более 142 реакций и к концу программы набрал почти 50 комментариев.