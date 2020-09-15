Звезда «Папиных дочек» не может ходить после выписки из больницы

Тяжелые травмы после падения с 12-метровой высоты на несколько месяцев приковали Михаила Казакова к инвалидному креслу. Недавно исполнитель роли Полежайкина в ситкоме «Папины дочки» выписался из больницы, где пробыл с начала июля. Там ему сделали сложную операцию на ногах. Однако передвигаться на своих двоих 32-летний актер пока не может и по-прежнему посещает медицинские процедуры.