Эстонская певица может стать девушкой с обложки журнала MAXIM

23-летняя Элиза Колк поведала журналистам, что ее пригласили участвовать в австралийском конкурсе девушек для обложки Maxim. С ней связался известный мужской журнал, делится портал Elu24.

Победитель конкурса получит приз в размере 25 000 австралийских долларов или около 15 000 евро. Это включает гонорар в размере 10 000 долларов, титул девушки с обложки и фотосессию на сумму 15 000 долларов.

Элиза уже более или менее знает, что она будет делать с суммой выигрыша.

«Я бы пожертвовал это на благотворительность... детям или животным. Я люблю животных и детей»,

- поделилась она с организаторами конкурса.

Элиза Колк участвует в конкурсе, чтобы стать лицом обложки австралийского журнала Maxim. ФОТО: Kuvatõmmis kodulehelt

Однако до победы еще далеко, поскольку первый раунд народного голосования все еще продолжается. Кандидаты на обложку делятся на группы, и из каждой группы могут пройти десять красавиц, набравших наибольшее количество голосов. Элиза сейчас на третьем месте, а это значит, что она, скорее всего, добьется успеха в этом раунде.

Только бразильянка Жаклин Лайалл и активистка по лечению рака Джессика Финни опережают эстонку.

Основные конкуренты Элизы - Джеклин Лайалл (слева) и Джессика Финни. ФОТО: Kuvatõmmis kodulehelt

Если к 8 октября из каждой группы останется только по одной красавице, голоса будут обнулены и начнется четвертьфинал. Имя победительницы в номинации «Девушка с обложки» будет объявлено 29 октября.