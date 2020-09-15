Эстонская певица может стать девушкой с обложки журнала MAXIM

Эстонская певица Элиза Колк принимает участие в конкурсе «Девушка на обложку» австралийского журнала Maxim и в настоящее время занимает третье место в своей группе. Победитель получит приз в размере 25 000 австралийских долларов.
23-летняя Элиза Колк поведала журналистам, что ее пригласили участвовать в австралийском конкурсе девушек для обложки Maxim. С ней связался известный мужской журнал, делится портал Elu24.
Победитель конкурса получит приз в размере 25 000 австралийских долларов или около 15 000 евро. Это включает гонорар в размере 10 000 долларов, титул девушки с обложки и фотосессию на сумму 15 000 долларов.
Элиза уже более или менее знает, что она будет делать с суммой выигрыша.
«Я бы пожертвовал это на благотворительность... детям или животным. Я люблю животных и детей»,
- поделилась она с организаторами конкурса.
Однако до победы еще далеко, поскольку первый раунд народного голосования все еще продолжается. Кандидаты на обложку делятся на группы, и из каждой группы могут пройти десять красавиц, набравших наибольшее количество голосов. Элиза сейчас на третьем месте, а это значит, что она, скорее всего, добьется успеха в этом раунде.
Только бразильянка Жаклин Лайалл и активистка по лечению рака Джессика Финни опережают эстонку.
Если к 8 октября из каждой группы останется только по одной красавице, голоса будут обнулены и начнется четвертьфинал. Имя победительницы в номинации «Девушка с обложки» будет объявлено 29 октября.
Деньги также играют важную роль в определении победителя, поскольку это, вероятно, единственный конкурс, на котором вполне допустимо покупать голоса. За один австралийский доллар выбранному вами кандидату может быть предоставлено два голоса. Бесплатно можно отдавать только один голос в день.