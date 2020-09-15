Элина Нечаева в розовом платье соблазнила подписчиков: смотрим и держим себя в руках!

У артистки концерты, съемки, релизы новых синглов, невероятная востребованность. Кажется, она даже во время пандемии не успела отдохнуть. И теперь балует всех соблазнительным видом в красивом розовом платье. Но одними лишь снимками не ограничивается. Певица пишет: «Это было потрясающе, очень интересно и довольно сложно - снять видео посреди джунглей Шри-Ланки на мою песню #LIND. Выйдет на моем канале Youtube 16 сентября».