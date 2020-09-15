Элина Нечаева в розовом платье соблазнила подписчиков: смотрим и держим себя в руках!

Певица Элина Нечаева ведет свой Instagram преимущественно на английском языке, желая заслужить не только эстонскую, но и мировую славу. После «Евровидения» дела у артистки идут не хуже, чем у легендарной Анне Вески, по крайне мере, так кажется, если смотреть ее соцстраницы.
У артистки концерты, съемки, релизы новых синглов, невероятная востребованность. Кажется, она даже во время пандемии не успела отдохнуть. И теперь балует всех соблазнительным видом в красивом розовом платье. Но одними лишь снимками не ограничивается. Певица пишет: «Это было потрясающе, очень интересно и довольно сложно - снять видео посреди джунглей Шри-Ланки на мою песню #LIND. Выйдет на моем канале Youtube 16 сентября».
И Нечаева не скрывает, что не может дождаться этого дня, когда состоится премьера ее новой песни. А вы уже ждете?