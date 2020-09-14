Никас Сафронов планирует купить новый замок

Он признался, что привлекло предложение о покупке шотландского замка XIX века The Elms, который был выставлен на аукцион по начальной цене в 1 фунт стерлингов. При этом на нового собственника ложилась обязанность по реставрации здания.

Я подумал, что замок в Шотландии сможет сплотить моих детей и стать для них родовым гнездом. Один мой сын недавно переехал из Австралии в Шотландию. Я предполагал, что именно он будет присматривать за замком, станет его управляющим,

Однако позже Сафронов отказался от этого лота, так как цена на него на аукционе поднялась до 100 тысяч фунтов. Он заявил, что не рассчитывал на такие большие траты, учитывая, что реставрация замка и его содержание обойдутся недешево.