Тиньков показал видео пересадки костного мозга

Привет, ниже вы найдёте мое видео как больной получает костный мозг (стволовые клетки)... это видео показывает забор клеток.. как вы видите, череп не трепанировали и иглу в позвоночник не вогнали😷. Машина отделяет стволовые клетки и кровь идёт вам обратно, как вы видите сразу 4(!) человека сдают клетки. В Англии 6 млн доноров в России 130,000☝️ Донор сидит, читает и пьёт сок, смотрит фильм, это прямо сегодня в Лондонской клинике. Больной где-то в мире, может и в России его ждёт.. он ему спасает жизнь, даже не зная кому 😇. Бог его благословит🙏 Стать доноров #костногомозга просто! Больше информации на leikozu.net #донорство #лейкоз #лейкозунет #лейкознеприговор #донорствокостногомозга

A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov) on Sep 14, 2020 at 4:50am PDT