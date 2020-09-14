Тиньков показал видео пересадки костного мозга

На записи бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. Он добавил, что вокруг данной операции существует много стереотипов, из-за чего многие люди ее боятся.

«Это действительно просто — это обычное вливание крови.Череп не разрезают», — написал предприниматель под своим видео в социальной сети.

Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тысяч доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 миллионов.

О том, что он болен лейкемией в острой форме, Тиньков рассказал в марте, сообщив, что прошел уже несколько курсов химиотерапии. Диагноз бизнесмену поставили еще осенью 2019 года, однако Тиньков долго не хотел его раскрывать. О заболевании основатель банка сообщил на фоне претензий Службы внутренних доходов США (IRS), которая обвинила предпринимателя в сокрытии информации о своих активах.