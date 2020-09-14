Тиньков показал видео пересадки костного мозга

Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков, больной лейкемией, опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как проходит пересадка костного мозга. Об этом пишет РБК.
На записи бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. Он добавил, что вокруг данной операции существует много стереотипов, из-за чего многие люди ее боятся.
«Это действительно просто — это обычное вливание крови.Череп не разрезают», — написал предприниматель под своим видео в социальной сети.
Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тысяч доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 миллионов.
Привет, ниже вы найдёте мое видео как больной получает костный мозг (стволовые клетки)... это видео показывает забор клеток.. как вы видите, череп не трепанировали и иглу в позвоночник не вогнали😷. Машина отделяет стволовые клетки и кровь идёт вам обратно, как вы видите сразу 4(!) человека сдают клетки. В Англии 6 млн доноров в России 130,000☝️ Донор сидит, читает и пьёт сок, смотрит фильм, это прямо сегодня в Лондонской клинике. Больной где-то в мире, может и в России его ждёт.. он ему спасает жизнь, даже не зная кому 😇. Бог его благословит🙏 Стать доноров #костногомозга просто! Больше информации на leikozu.net #донорство #лейкоз #лейкозунет #лейкознеприговор #донорствокостногомозга
О том, что он болен лейкемией в острой форме, Тиньков рассказал в марте, сообщив, что прошел уже несколько курсов химиотерапии. Диагноз бизнесмену поставили еще осенью 2019 года, однако Тиньков долго не хотел его раскрывать. О заболевании основатель банка сообщил на фоне претензий Службы внутренних доходов США (IRS), которая обвинила предпринимателя в сокрытии информации о своих активах.
В конце июня Тиньков указал, что проходит лечение в берлинской клинике. В начале июля он сообщил, что успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга и теперь ему предстоит долгая реабилитация. 21 июля Тиньков сообщил, что полысел из-за химиотерапии.