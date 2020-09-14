Виторган высмеял позу Лукашенко перед Путиным

14 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, чтобы обсудить насущные проблемы. В Сети уже появилось множество фотографий, которые были сделаны во время переговоров президентов. Одна из них показалась забавной актеру Максиму Виторгану, пишет Dni.ru.
Виторган опубликовал снимок, на котором запечатлены Лукашенко и Путин, сидя в креслах. Президент Белоруссии повернулся вполоборота, чтобы удобнее было беседовать. Российский лидер расположился более вальяжно: откинулся назад, расставил широко ноги и положил руки на подлокотники.
Глядя на Владимира Владимировича, актер вспомнил слова своей матери. Она сравнивала советских руководителей с всадниками, которые растопыривают ноги по привычке. «Что ж они все, как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли», – процитировал Максим родительницу.
Лукашенко же, по мнению Виторгана, выглядит, как дамский угодник XVIII-XIX веков. «Никак гербарий принес полюбоваться», – посмеялся артист.
Язык тела выдаёт 💥💥💥 Помню мама моя, когда мне ещё совсем не до этого было, говорила, глядя на советских руководителей: «Что ж они все, как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли и как застывшее желе по креслу растекаются». Ну а слева - дамский угодник 18-19 вв. Никак гербарий принёс полюбоваться...
Пользователи Сети отметили, что актер очень точно описал политиков. Некоторые же скептически отнеслись к замечанию Виторгана, посчитав, что он поставил диагноз президентам. Актер же пояснил: «Выразительность жеста – часть профессии».
Напомним, недавно общественность заговорила о беременности возлюбленной Максима Нино Нинидзе. Девушка спровоцировала слухи, надев просторную одежду.