Виторган высмеял позу Лукашенко перед Путиным

Виторган опубликовал снимок, на котором запечатлены Лукашенко и Путин, сидя в креслах. Президент Белоруссии повернулся вполоборота, чтобы удобнее было беседовать. Российский лидер расположился более вальяжно: откинулся назад, расставил широко ноги и положил руки на подлокотники.

Глядя на Владимира Владимировича, актер вспомнил слова своей матери. Она сравнивала советских руководителей с всадниками, которые растопыривают ноги по привычке. «Что ж они все, как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли», – процитировал Максим родительницу.

Лукашенко же, по мнению Виторгана, выглядит, как дамский угодник XVIII-XIX веков. «Никак гербарий принес полюбоваться», – посмеялся артист.

Пользователи Сети отметили, что актер очень точно описал политиков. Некоторые же скептически отнеслись к замечанию Виторгана, посчитав, что он поставил диагноз президентам. Актер же пояснил: «Выразительность жеста – часть профессии».