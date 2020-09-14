Знаки зодиака, предпочитающие жить без детей

Стрелец: они скорее предпочтут жить по своим правилам

Стрельца больше заботит возможность отправиться в приключение в любое время, чем иметь детей. В то время как некоторые считают создание семьи величайшим приключением всех времен, Стрелец может думать об этом больше как об ограничении в жизни. Конечно, они могут время от времени мечтать об этом и гадать, что могло бы быть. Однако, в конце концов, они с большей вероятностью сочтут это «кандалами». В список важных ценностей входит дикость, непосредственность и свобода. С детьми, вероятно, придется изменить приоритеты, пишет портал Elite Daily.

Однако, если Стрелец все же решит завести детей, он будет самым веселым родителем. Стрельцы также будут подталкивать их детей следовать за своей мечтой.

Козерог: иметь детей может быть для них непрактично

У Козерогов намечен жизненный путь, и они возлагают на себя серьезные ожидания. Они известны тем, что делают все, что нужно, чтобы сделать карьеру своей мечты, и они настроены на то, чтобы быть номером один. Они также невероятно практичны в этих вопросах и знают, что жизнь - это тяжелый труд. Вот почему Козерог может не иметь детей. У них много дел, а дети стоят дорого и требуют много времени. Козерог понимает, что создание семьи - это огромная инвестиция.

Если они действительно сделают рождение детей приоритетом, они будут самыми ответственными родителями. Они примут правильные решения в отношении их образования, помогут финансировать их будущее и обеспечат стабильность и структуру в бытовом плане. Их дети всегда смогут положиться на них.

Водолей: создание семьи может показаться мейнстримом

Водолей - последний знак зодиака, который поступает «правильно». Они известны тем, что идут против течения, бросают вызов социальным нормам и следуют ритму собственного барабана. То, что все «должны» жениться и заводить детей, не означает, что Водолей станет это делать. Этот знак удивительно независим, и они редко берут на себя обязательства. В то время как у всех остальных есть детская лихорадка, Водолея может оттолкнуть идея взять на себя самое серьезное обязательство за все время жизни. Для них это не только объятия и симпатия - это серьезная ответственность.