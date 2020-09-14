Журналист Эдгар Гергель: этот пес почти три года провел в приюте, но я решил изменить его судьбу
Собаки отлично помогают людям пережить любое тяжелое и стрессовое время. Но иногда они сами становятся жертвами обстоятельств и оказываются не в обществе любящих хозяев, а в приюте... и в худших случаях никто точно не может сказать, какой жизнью собака жила до того, как там оказалась и сколько ей точно лет.
Так случилось и с псом по кличке Тукс, который более двух с половиной лет назад холодной зимой попал в валгаский приют для животных (Varjupaikade MTÜ) прямо из дачного района Тамбре, где, быть может, с трудом пережил не одну холодную зиму, пока не оказался в приюте. Там, конечно, о нем тоже заботились, но первое время пес очень боялся посторонних и не шел на контакт с людьми. Его кормили, поили, иногда баловали даже различными вкусностями специально для собаки, долго учили гулять на поводке.
О собаке я узнал в конце прошлого года - в канун католического Рождества, традиционно на нашем эстонском портале Lemmik.ee публикуется топ-100 животных, которые ищут дом к Рождеству. В это время происходят чудеса и люди гораздо более активно берут себе животных - кошек и собак, а также любых других питомцев, если вдруг они оказываются в приюте. Около девяти месяцев я постоянно ездил к собаке в гости, привозил еду, делал пожертвования, гулял с Туксом. А в начале августа принял решение взять его себе навсегда. Да, наличие дома собаки требует жесткой дисциплины и ответственности, к чему я полностью готов.
Валга - не тот город, где очень много туристов или приезжих, здесь нет толп гостей в приюте, многие даже не знают, что он существует. А, быть может, именно там вас сейчас ждет верный пес, который нуждается в ласке и заботе? Быстрее забирают породистых собак небольшого размера, а также молодых псов. Туксу, кстати, примерно 10 лет. И он нуждается в большем внимании, чем некоторые другие собаки. Скорее всего, именно поэтому провел в приюте так много времени.
В Валгаском приюте за неделю три собаки нашли свой дом. Но есть еще потрясающие псы, которых я бы забрал тоже, будь у меня бесконечное количество свободного времени, а также домик где-нибудь в Виймси. Советую вам поближе с ними познакомиться. Вот мои фавориты, которые по-прежнему находятся в валгаском приюте для животных:
Ральф
Ему не более 4 лет, это большая и активная молодая собака, которая уже почти год ищет нового любящего хозяина в валгаском приюте для животных. Он только учится к жизни с людьми, пока что очень боится посторонних и пойдет время, прежде чем пес станет по-настоящему домашним.
Сям
Этот пес очень ждет любящего хозяина. Ему нравится, когда его гладят, угощают вкусностями. Ему уже точно больше 5 лет, но сил и энергии у собаки много.
Это далеко не все прекрасные питомцы, которые есть в приюте! В Валга есть еще много кошек и котов, а также собак, которые хотят поскорее обрести свой дом. Подробнее со всеми можно ознакомиться ЗДЕСЬ!
Практические советы для тех, кто хочет взять собаку из приюта
Важно понимать, что у каждой собаки в приюте уже есть определенный сложившийся характер и манера поведения. Менять это всегда трудно, но возможно. Начать стоит с того, что вы звоните в приют или пишите письмо, в котором договариваетесь о том, что вы хотите поближе познакомиться с тем или иным животным. С собой лучше взять что-нибудь вкусное для собак из зоомагазинов. И запланировать время не менее 2 часов, ведь с животного пойдет около часа на понимание того, что вы за человек и что вы настроены к нему по-доброму. Одной встречи точно не достаточно, чтобы сделать окончательный выбор. Навестите собаку несколько раз. Обязательно погуляйте с ней на поводке и посмотрите, как она себя ведет за пределами приюта. Если вам предстоит долгая дорога с животным в машине, лучше проверить заранее, легко ли собака садится в транспортное средство. Обязательно постелите плед. Поговорите с работником или директором приюта, узнайте об особенностях собаки, о ее привычках, питании, прививках и прочем. Если вы решитесь взять животное окончательно себе, то нужно будет заплатить 50 евро приюту и при необходимости сделать животному паспорт - это стоит около 15 евро.
Позаботьтесь обо всем заранее - купите собаке ошейник или шлейку, поводок, подушку или домик, в котором она будет у вас спать. Также минимум 2 тарелки - для воды и еды. Лучше дома заранее все подготовить к приезду животного и взять парочку выходных на это время, чтобы хотя бы первые 2-3 дня собака была рядом с вами и вы могли за ней следить. Лучше подготовить несколько вариантов корма, животному может не понравиться какой-либо из них.
Более подробную информацию обо всем всегда можно получить у директора приюта, а также на их официальном сайте. А в этом материале я поделился своим опытом взятия собаки из приюта, чтобы эта процедура прошла максимально приятно для всех.