Журналист Эдгар Гергель: этот пес почти три года провел в приюте, но я решил изменить его судьбу

Так случилось и с псом по кличке Тукс, который более двух с половиной лет назад холодной зимой попал в валгаский приют для животных (Varjupaikade MTÜ) прямо из дачного района Тамбре, где, быть может, с трудом пережил не одну холодную зиму, пока не оказался в приюте. Там, конечно, о нем тоже заботились, но первое время пес очень боялся посторонних и не шел на контакт с людьми. Его кормили, поили, иногда баловали даже различными вкусностями специально для собаки, долго учили гулять на поводке.

О собаке я узнал в конце прошлого года - в канун католического Рождества, традиционно на нашем эстонском портале Lemmik.ee публикуется топ-100 животных, которые ищут дом к Рождеству. В это время происходят чудеса и люди гораздо более активно берут себе животных - кошек и собак, а также любых других питомцев, если вдруг они оказываются в приюте. Около девяти месяцев я постоянно ездил к собаке в гости, привозил еду, делал пожертвования, гулял с Туксом. А в начале августа принял решение взять его себе навсегда. Да, наличие дома собаки требует жесткой дисциплины и ответственности, к чему я полностью готов.

Валга - не тот город, где очень много туристов или приезжих, здесь нет толп гостей в приюте, многие даже не знают, что он существует. А, быть может, именно там вас сейчас ждет верный пес, который нуждается в ласке и заботе? Быстрее забирают породистых собак небольшого размера, а также молодых псов. Туксу, кстати, примерно 10 лет. И он нуждается в большем внимании, чем некоторые другие собаки. Скорее всего, именно поэтому провел в приюте так много времени.

В Валгаском приюте за неделю три собаки нашли свой дом. Но есть еще потрясающие псы, которых я бы забрал тоже, будь у меня бесконечное количество свободного времени, а также домик где-нибудь в Виймси. Советую вам поближе с ними познакомиться. Вот мои фавориты, которые по-прежнему находятся в валгаском приюте для животных:

Ральф

Ему не более 4 лет, это большая и активная молодая собака, которая уже почти год ищет нового любящего хозяина в валгаском приюте для животных. Он только учится к жизни с людьми, пока что очень боится посторонних и пойдет время, прежде чем пес станет по-настоящему домашним.

Ральф ФОТО: www.varjupaik.ee

Сям

Этот пес очень ждет любящего хозяина. Ему нравится, когда его гладят, угощают вкусностями. Ему уже точно больше 5 лет, но сил и энергии у собаки много.

Сям ФОТО: www.varjupaik.ee