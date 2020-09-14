Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем

Удивительный мужик меня вывез в Геленджик. Уговорила мужа на фото. P.S. Впервые здесь, всё ничего, но если край вложится ещё чуть-чуть в эту самую длинную набережную в мире, то европейские курорты будут иметь реального соперника на рынке и не только для российского туриста,