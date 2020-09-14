Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем

Актриса Мария Кожевникова вместе с мужем и детьми отправилась на заслуженный отдых. Семья выбрала Геленджик. И первые впечатления Кожевниковой о курорте были негативные, пишет Экспресс газета.
Она отметила прекрасную природу мест, но ее удивили цены. Правда, спустя неделю Мария сменила гнев на милость.
Удивительный мужик меня вывез в Геленджик. Уговорила мужа на фото. P.S. Впервые здесь, всё ничего, но если край вложится ещё чуть-чуть в эту самую длинную набережную в мире, то европейские курорты будут иметь реального соперника на рынке и не только для российского туриста,
— рассказала Кожевникова.
Мария впервые за долгое время показала семейный кадр. На фотографии она позирует с сыном и супругом, который редко появляется на снимках жены. Бизнесмен Евгений Васильев не любит публичность, но делает исключения ради любимой супруги.
В комментариях поклонники отметили, что муж Кожевниковой поразительно похож на известного голливудского актера Криса Хемсворта, и выразили надежду, что Евгений будет чаще позволять жене его фотографировать.
Напомним, что Мария и Евгений официально не женаты. Они прошли обряд венчания. Кожевникова не видит смысла штампа в паспорте.