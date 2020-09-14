Маму Тимати Симону завалили обвинениями в распаде семьи рэпера

Симона Яковлевна получила сотни гневных комментариев из-за расставания ее сына с Анастасией Решетовой. Хейтеры уверены, что во всем виновата мама рэпера, пишет Экспресс газета.
Симона Яковлевна никогда не скрывала, что не в восторге от новой избранницы сына. А после того как Анастасия отстояла право самостоятельно воспитывать сына, их отношения и вовсе разладились. На публике и в соцсетях несостоявшиеся родственницы защищали друг друга и даже расплывались в комплиментах, но в реальной жизни практически не общались.
Теперь мама рэпера получает гневные послания. Поклонники пары Решетова — Тимати считают, что у них все могло бы сложиться, если бы свекровь вела себя сдержаннее. Впрочем, Симона Яковлевна на нападки никак не реагирует.
«Симона, найдите себе уже мужика и прекратите лезть в чужую семью. Да-да, семья сына — чужая семья», «Симона, вы рады, что еще одна молодая девочка осталась одна с ребенком на руках, как когда-то остались вы? Рады? Утолили жажду мести? Не туда мстите только. И да... если женщина 6 лет живет с мужчиной, у нее от него ребенок, она вполне полноправно может называть себя его женой!!», «Скажите себе спасибо за то, что сын никак не может создать нормальную полноценную семью», «Как жаль, второй ребенок в неполной семье... у вас хорошо получается воспитывать внуков, вы золотая бабушка, может, попробовать воспитать сына... хоть и взрослый, но поздно же не бывает... что это такое, детки появляются, и все, семья рушится»,
— такие и подобные комментарии появляются в микроблоге мамы рэпера.
Симона Яковлевна оставляет подобные комментарии без ответа. Вероятно, не хочет разжигать еще больше ненависть хейтеров.