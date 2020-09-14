Дима Билан представил шоу-бизнесу свою сестру — певицу OTANA

Дима Билан поздравил родную сестру Анну Белан с началом сольной карьеры и презентацией клипа «Утопия» в одном из столичных модных лофтов. Анне в июле исполнилось 25, и она окончательно решила посвятить себя шоу-бизнесу — девушка выбрала творческий псевдоним OTANA и свой первый хит посвятила зависимости общества от социальных сетей, пишет Супер.
Музыкальный стиль Анны напомнил некоторым Билли Айлиш, а среди поздравивших сестру певца в тот вечер на танцполе были замечены экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, ведущий Первого канала Дмитрий Борисов, модель Анна Калашникова, звезда «Голоса» Марго Позоян, Татарка FM и другие коллеги Димы Билана.
К слову, сам Билан появился, удивив всех новым образом — 38-летний певец покрасил волосы в кроваво-красный цвет и стал напоминать вампира из саги «Сумерки».
У меня потрясающая сестра, — сказал присутствующим Дима. — Талантливая, чувствующая музыку и очень креативная. Верю, что у нее все получится.