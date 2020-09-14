Дима Билан представил шоу-бизнесу свою сестру — певицу OTANA

Дима Билан поздравил родную сестру Анну Белан с началом сольной карьеры и презентацией клипа «Утопия» в одном из столичных модных лофтов. Анне в июле исполнилось 25, и она окончательно решила посвятить себя шоу-бизнесу — девушка выбрала творческий псевдоним OTANA и свой первый хит посвятила зависимости общества от социальных сетей, пишет Супер.