Ксения Собчак и Константин Богомолов трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Год назад, 13 сентября 2019 года, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Свадьба пары была весьма оригинальной — начиная с того, что в загс влюбленные приехали на катафалке, и заканчивая тем, что после официальной церемонии они отправились венчаться, пишет Сплетник.
Вчера супруги вспоминали важный для себя день и отмечали годовщину бракосочетания. В соцсетях они поделились свадебными снимками и признались друг другу в любви.
Люблю тебя, @konbog75! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так "странно" смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье #13сентября #покасмертьнеразлучитнас,
— написала 38-летняя журналистка.
45-летний режиссер, в свою очередь, тоже отметился трогательным постом, опубликовав снимок их с Ксенией свадебного танца.
Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда,
— написал он.
В комментариях пару поздравляли не только их поклонники, но и звездные друзья, среди которых были Вера Брежнева, Алсу, Екатерина Мцитуридзе и другие. А некоторые делились своими поздравлениями и в сторис, вспоминая этот знаменательный день.
И для Собчак, и для Богомолова этот брак стал вторым. Телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого в 2016 году родила сына Платона. А режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, от которой у него есть 10-летняя дочь Аня.