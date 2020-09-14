Ксения Собчак и Константин Богомолов трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Вчера супруги вспоминали важный для себя день и отмечали годовщину бракосочетания. В соцсетях они поделились свадебными снимками и признались друг другу в любви.

Люблю тебя, @konbog75! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так "странно" смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье #13сентября #покасмертьнеразлучитнас,

— написала 38-летняя журналистка.

45-летний режиссер, в свою очередь, тоже отметился трогательным постом, опубликовав снимок их с Ксенией свадебного танца.

Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда,

— написал он.

В комментариях пару поздравляли не только их поклонники, но и звездные друзья, среди которых были Вера Брежнева, Алсу, Екатерина Мцитуридзе и другие. А некоторые делились своими поздравлениями и в сторис, вспоминая этот знаменательный день.