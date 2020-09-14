Старшая дочь Алсу сразила народ своей красотой: «Очень похожа на маму»

12-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала популярной после участия в шоу "Голос". Девочка активно ведет свой Instagram-аккаунт и радует новых поклонников снимками и видео.

Недавно Микелла опубликовала совместное фото со своей старшей сестрой, 14-летней Сафиной. Для кадра девочки крепко обнялись.

Хорошо, что ты у меня есть,

– подписала снимок юная певица.

Пользователи Сети обратили особое внимание на Сафину. Они отметили, что девочка с каждым годом все больше становится похожей на свою знаменитую маму. Некоторые же возразили. Мол, Микелла – вылитая Алсу, а старшая наследница певицы является копией отца.