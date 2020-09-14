Старшая дочь Алсу сразила народ своей красотой: «Очень похожа на маму»

Дочери Алсу произвели большое впечатление на поклонников. Девочки растут настоящими красавицами, пишут Дни.ру.
12-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала популярной после участия в шоу "Голос". Девочка активно ведет свой Instagram-аккаунт и радует новых поклонников снимками и видео.
Недавно Микелла опубликовала совместное фото со своей старшей сестрой, 14-летней Сафиной. Для кадра девочки крепко обнялись.
Хорошо, что ты у меня есть,
– подписала снимок юная певица.
Пользователи Сети обратили особое внимание на Сафину. Они отметили, что девочка с каждым годом все больше становится похожей на свою знаменитую маму. Некоторые же возразили. Мол, Микелла – вылитая Алсу, а старшая наследница певицы является копией отца.
Однако подписчики не стали спорить, что девочки очень красивые. "Стильные и яркие сестренки", "Принцессы", "Милашки", "Хорошенькие", – отметили подписчики.