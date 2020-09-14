Пн, 14.09.2020
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Старшая дочь Алсу сразила народ своей красотой: «Очень похожа на маму»

Семья Алсу

ФОТО: Instagram

Дочери Алсу произвели большое впечатление на поклонников. Девочки растут настоящими красавицами, пишут Дни.ру.

12-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала популярной после участия в шоу "Голос". Девочка активно ведет свой Instagram-аккаунт и радует новых поклонников снимками и видео.

Недавно Микелла опубликовала совместное фото со своей старшей сестрой, 14-летней Сафиной. Для кадра девочки крепко обнялись.

Хорошо, что ты у меня есть,

– подписала снимок юная певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как хорошо, что ты у меня есть 💜 #bestsister

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Пользователи Сети обратили особое внимание на Сафину. Они отметили, что девочка с каждым годом все больше становится похожей на свою знаменитую маму. Некоторые же возразили. Мол, Микелла – вылитая Алсу, а старшая наследница певицы является копией отца.

Однако подписчики не стали спорить, что девочки очень красивые. "Стильные и яркие сестренки", "Принцессы", "Милашки", "Хорошенькие", – отметили подписчики.

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