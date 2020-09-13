Вс, 13.09.2020
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«Это было чудовищно»: Хаматова высказалась о реакции общества по делу Ефремову
Актриса надеется на смягчение приговора коллеге

Чулпан Хаматова

ФОТО: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/Capital Pictures

Осужденный на восемь лет тюрьмы за ДТП с гибелью человека Михаил Ефремов остается в СИЗО, куда его доставили после суда. В это время его коллеги обсуждают его судьбу и ждут смягчения приговора. Так, в поддержку актера выступила Чулпан Хаматова.

Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» призналась, что может комментировать только с точки зрения сочувствия. Она считает, что произошло «огромное дело» – погиб не только 57-летний курьер доставки Сергей Захаров, в чей фургон врезался джип Ефремова, пишет Topnews.ru.

Напомним, само ДТП произошло летом этого года в центре Москвы. В суде доказали, что Ефремов сел за руль после того, как принял алкоголь, автомобиль оказался на «встречке» и протаранил фургон. Захаров скончался на следующее утро в больнице. Спустя несколько месяцев скандального следствия Михаил Ефремов долгое время путался в показаниях, но на последнем заседании признал свою вину.

Хаматова заметила: «Все это чудовищно – наше общество буквально добивало Ефремова». Так, в ее представлении, актера «добивали камнями», что подтверждает психические проблемы у россиян.

«И это повод задуматься всем», – цитирует РИА Новости Чулпан Хаматову.

А телеведущий «Россия 1» Владимир Соловьев осудил поведение лучшего друга Ефремова, актера Ивана Охлобыстина. Актер просил власть помиловать Ефремова, заявлял, что все происходящее «это казнь».

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