«Это было чудовищно»: Хаматова высказалась о реакции общества по делу Ефремову

Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» призналась, что может комментировать только с точки зрения сочувствия. Она считает, что произошло «огромное дело» – погиб не только 57-летний курьер доставки Сергей Захаров, в чей фургон врезался джип Ефремова, пишет Topnews.ru .

Напомним, само ДТП произошло летом этого года в центре Москвы. В суде доказали, что Ефремов сел за руль после того, как принял алкоголь, автомобиль оказался на «встречке» и протаранил фургон. Захаров скончался на следующее утро в больнице. Спустя несколько месяцев скандального следствия Михаил Ефремов долгое время путался в показаниях, но на последнем заседании признал свою вину.