90-е вернулись? Яагуп Креэм: организатор не заплатил популярным эстонским группам и обманул зрителей

Креэм опубликовал в воскресенье утром у себя в Instagram видео, на котором женщина на пустой сцене объявляет зрителям, что группы уехали, и она обещает новый крутой праздник, пишет Elu24.ee.

Но певец предупреждает: «ОСТОРОЖНО! Если вам будет предлагать сотрудничество Ингрид Каннель, то сначала несколько раз подумайте, нужны ли вам проблемы!»

«Вчера было как в 90-х. Ингрид Каннель — патологическая врунья и мошенница! Terminaator и Shanon извиняются за отмену концерта. В следующий раз мы будем более внимательно изучать организаторов», - говорит музыкант.

На самом деле, имя организатора не Ингрид Каннель, а Ингрид Кангур. Это выяснялось благодаря ее публикации в Facebook: «Дорогие зрители, я очень извиняюсь, что концерты отменились. Мы хотели провести хорошее мероприятие, но не получилось. Мы будем возвращать вам деньги в понедельник и во вторник. Пришлите, пожалуйста, номер вашего банковского счета, имя и сумму. Прошу простите, мы надеемся, что сможем загладить свою вину».

«За пару недель до концерта до меня начали доходить слухи, что мы имеем дело с мошенниками. Мне посоветовали взять предоплату, что мы и сделали», - рассказывает Яагуп Креэм. «Но деньги не пришли. Потом организатор предложила рассчитаться с нами на месте наличными. Когда мы приехали, она отошла на 15 минут, чтобы найти нам деньги, но видимо так и не нашла. В Google ее фирма всплывает как мошенническая, и эта женщина связывалась с нами, представившись Ингрид Каннель», - объяснил фронтмен.

«Группы не будут выступать, если им не заплатили. Последний раз я с таким сталкивался в 90-е. Мы приехали на площадку в надежде, что нам все же заплатят, да и отменять концерт — это последнее дело. Хочу подчеркнуть, что мы с удовольствием выступим в Кохила, но с другими организаторами», - говорит Креэм и надеется, что зрителям выплатят деньги.