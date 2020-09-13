«Для него восемь лет - это казнь»: Охлобыстин о наказании для Михаила Ефремова

«Для него восемь лет - это казнь. Он насквозь больной человек. И я его не оправдываю. У нас очень адекватный круг общения. И он сделал бы так же. К тому же отдаю себе отчет в том, что каждый из нас в подобной ситуации мог оказаться», - сказал он, пишет Rus.tvnet.lv.

Охлобыстил отметил, что со многими бывало такое, чтобы они садились пьяными за руль. Ефремов для него близкий человек - он крестный отец одной из его дочерей.

«Да, он пьяница, бузотер, но нельзя отрицать, что один из самых любимых русских артистов. Что удивительно - его осуждают за то, за что раньше любили», - подчеркнул Иван Иванович.

Путаницу с показаниями он не считает чем-то удивительным. Ведь у Ефремова был шок и растерянность.

«Конечно, было бы красиво взойти на крест, но силенок у нас, людей, не так много. Я понимаю Мишу и никак не оцениваю его поступок. Сделаю все, чтобы его поддержать. Многие вещи делаю во вред себе, потому что мне бы с моей репутацией лучше бы воздержаться, но не могу», - заметил Охлобыстин.

Актер не отрицает, что обратился к президенту. Он объяснил, что не мог отказаться от друга, даже если тот совершил преступление.