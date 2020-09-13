Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы

По словам девушки, она довольно долго работала в джентльменских клубах Лас-Вегаса и часто давала мужчинам свой номер, а затем переписывалась с ними. Однажды жена одного из ее клиентов узнала, что ее супруг переписывается с девушкой. «Она выяснила, в каком клубе я работаю — а потом вышла и перерезала все шины на моей машине. И шины на его машине тоже», — рассказала танцовщица, пишет Lenta.ru.