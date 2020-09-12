Бывшая самая молодая миллиардерша порадовала фанатов снимком глубокого декольте

На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость позирует во дворе собственного дома в серебристом кроп-топе с глубоким декольте, которое оголяет ее грудь, и голубых джинсах. Ее образ дополнили жемчужное колье, серьги, браслет и несколько колец, пишет Lenta.ru.

Фанаты выразили восхищение ее внешним видом и написали об этом в комментариях. «Очень горячо», «Восхитительна, как и всегда», «Королева», «Я хочу выглядеть так же», «Выходи за меня», «Я люблю тебя, малышка», «Шикарный топ», «Ты просто нереальная красотка», «Отличное фото», «Красавица года», «Выглядишь потрясающе», — писали они.