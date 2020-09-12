«Клеща надо брать за горло»: белорусский резидент Comedy Club Скороход снял видео о Лукашенко

Ролик начинается с фрагмента большого интервью президента республики Александра Лукашенко российским СМИ, в котором он на реплику главы RT Маргариты Симоньян об избиениях протестующих предлагает "перевернуть страницу", пишет Topnews.ru.

Вслед за этим в кадре появляется сам Скороход. Он рассказывает зрителям о некоем "крупнорогатом" клеще, который отнял у белорусов лето, не дав им погулять в парках и покататься на велосипедах.

"С клещом не надо разговаривать… Это клещ… Все, что он умеет – это пить ваши жизненные соки… Клещу не важно, сколько процентов людей, зверей против него. Он все равно останется в лесу. Клеща нужно брать за горло и выкручивать аккуратно, как гвоздь из доски. Но самое главное – это потом сохранить этого клеща и отдать его в лабораторию", – заявил юморист, отмечая, что "неплохая" лаборатория есть в голландской Гааге.

Затем на видео появляется демонстрации аудиозаписи, стилизованной под кадры перехваченного Белоруссией разговора Польши и Германии по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. На записи можно послушать вымышленный разговор людей с голосами, похожими на голоса президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Так, "Лукашенко" жалуется "Путину" на то, что "протесты не остановить", и он не знает, что делать.

"Придумай что-нибудь про Навального. Сейчас эта тема хайповая", – говорит "Владимир Путин".

Однако собеседник жалуется, что его народу "Тихановскую подавай".

"Володя, мне страшно", – признается "президент Белоруссии".

При этом "Путин" пытается поддержать "Лукашенко", напоминая, что тот у него в долгу.