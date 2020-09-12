Это смертельное заболевание: Юлия Ахмедова о биполярном расстройстве и боязни одиночества

Конечно, Юлин недуг мешает ей не просто жить, но и работать. У нее бывали моменты, когда она не могла даже встать и зубы почистить. Она признается, что "вот подобные моменты, когда ты уходишь "в минус", они портят твои планы, нарушают контракты и прочее", пишет Rus.tvnet.lv.

Девушка не стала скрывать, что принимает антидепрессанты.

"Депрессия - это смертельное заболевание", - подчеркивает она.

Это действительно является серьезной проблемой. Следует контролировать свои периоды "плюса" и "минуса". Это такие всплески эмоциональной активности, которые могут смениться моментами ее снижения. Ахмедова отметила, что она контролирует себя и не позволяет резкий "плюс". Юлия справляется с этим при помощи врачей. На выступлениях она часто говорит об этом заболевании, потому что ей хочется донести эту проблему до людей.

"Соль депрессии в том, что ты не понимаешь, в чем смысл жизни", - объяснила она.

Юлия говорит, что хотела бы детей, чтобы жить ради них, хотя это неправильно.

Личная жизнь у 37-летней артистки не складывается. Один из парней, который узнал, что она принимает таблетки, открестился от нее. Она искренне переживает, что не сможет построить семью.

Юлия Ахмедова призналась, что она никогда не была замужем, у нее нет детей. Она опасается, что проживет всю жизнь в одиночестве. У нее не было примера здоровых отношений. Самые длительные отношения были около четырех лет. В интервью она отметила, что обычно мужчины первыми бросали ее.

Видео: Юлия Ахмедова в программе Ирины Шихман "А поговорить?"