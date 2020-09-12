Сб, 12.09.2020
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Кейт Уинслет пожалела о работе с Вуди Алленом и Романом Полански

FILE - In this Jan. 17, 2016 file photo, Kate Winslet poses for photographers at the Critics Circle Awards at a central London venue, London. Winslet has joined the "Avatar" franchise which will reunite the actress with her "Titanic" director James Cameron. A spokesperson for 20th Century Fox confirmed the news Tuesday, Oct. 3, 2017. (Photo by Jonathan Short/Invision/AP, File)

ФОТО: Jonathan Short / AP

Британская актриса театра и кино Кейт Уинслет пожалела о работе с режиссерами Вуди Алленом и Романом Полански. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.

Звезда заявила, что пытается подавать хороший пример молодым женщинам, поэтому она должна нести ответственность за то, что сотрудничала с кинематографистами, обвиненными в харассменте. При этом она отметила, что не может повернуть время вспять.

«Какого черта я сотрудничала с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня сейчас невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением и так долго оставались на высоких постах в киноиндустрии. Это чертовски позорно», — высказалась Уинслет, сообщает Lenta.ru.

В 2018 году на церемонии награждения кинопремии London Critics' Circle артистка уже выражала сожаления по поводу работы «с некоторыми индивидами». Тогда она не стала называть конкретные имена.

Вуди Аллена обвиняли в совращении малолетней приемной дочери, актрисы Дилан Фэрроу. Романа Полански обвинили в изнасиловании Саманты Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу.

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