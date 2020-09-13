Фото: Ксения Собчак вдохновилась скандальным творчеством эстонского репера Томми Кеша

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2020, Томми Кэш, Ольга Чернышева, Крис Лемсалу, Кип Мэлоун, радуют своим искусством посетителей ярмарки. Кроме прочих, выставку посещают и российские звезды. Так, телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала фото в своем Instagram на фоне арт-объекта, который придумал известный в Эстонии репер Томми Кэш.

Галерея Temnikova & Kasela была основана художником, графическим дизайнером и галеристом Ольгой Темниковой и патроном искусств, предпринимателем, кинопродюсером и владельцем кинотеатра Индреком Каселой в 2010 году. Галерея профессионально представляет восходящие таланты и уже давно известные имена из региона (Эстонии, Латвии, Финляндии, России) на местном и международном уровне.

На протяжении последних десяти лет Temnikova & Kasela представляет регулярную выставочную программу в своем Таллиннском пространстве, работая с художниками и коллекционерами и играя заметную роль на региональной и международной арт-сцене. К числу международных проектов, проходивших в галерее, относятся групповые выставки «Наркотики» (2020), «Любое тело, подвешенное в космосе, будет оставаться в космосе, пока не узнает о своем положении» (2018), «Евроллэнд» (2017) и «Международное веселье» (2016), а также выставки отдельных художников, включая Олега Фролова, Тобиаса Каспара, Гили Тал, Софи Юнг, Майка Левитта, Дэна Митчелла, Жозефин Прайд, Мерлина Карпентера и Джорджи Неттелл.