Эми Шумер заразилась болезнью Лайма

Что-нибудь посоветуете? Можно выпить 1-2 бокала вина? Я знаю, что нужно держаться подальше от солнца. Я также принимаю растительный сбор "лайм-2". Прокомментируйте или напишите мне по номеру, указанному в моем профиле. Я также хочу сказать, что чувствую себя хорошо и очень жду избавления от инфекции», передает Meddaily.ru.

Болезнь Лайма - переносимая клещами инфекция, вызываемая Borrelia burgdorferi. Ранние симптомы включают сыпь в виде мигрирующей эритемы, которая может сопровождаться спустя несколько недель-месяцев неврологическими, кардио- или ревматологическими отклонениями. Лечение производится антибиотиками. Без лечения болезнь может привести к инвалидности и даже к смертельному исходу. Вакцины против болезни Лайма нет.