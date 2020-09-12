Эми Шумер заразилась болезнью Лайма

Эми Шумер, американская стендап-комедиантка и актриса, рассказала, что сейчас проходит лечение от болезни Лайма, передает CTV News. Шумер сделала заявление в своем Instagram: «Кто-нибудь заразился болезнью Лайма этим летом? Я заразилась и принимаю доксициклин. Возможно, у меня эта инфекция уже не первый год.
Что-нибудь посоветуете? Можно выпить 1-2 бокала вина? Я знаю, что нужно держаться подальше от солнца. Я также принимаю растительный сбор "лайм-2". Прокомментируйте или напишите мне по номеру, указанному в моем профиле. Я также хочу сказать, что чувствую себя хорошо и очень жду избавления от инфекции», передает Meddaily.ru.
Болезнь Лайма - переносимая клещами инфекция, вызываемая Borrelia burgdorferi. Ранние симптомы включают сыпь в виде мигрирующей эритемы, которая может сопровождаться спустя несколько недель-месяцев неврологическими, кардио- или ревматологическими отклонениями. Лечение производится антибиотиками. Без лечения болезнь может привести к инвалидности и даже к смертельному исходу. Вакцины против болезни Лайма нет.
Шумер - не первая звезда, павшая жертвой болезни Лайма. В январе певец Джастин Бибер сообщил, что у него диагностировали данную болезнь. «Это были тяжелые два года, но правильное лечение поможет вылечить эту болезнь. Я вернусь и буду лучше, чем когда-либо был», - написал он в своих социальных сетях.