Разин — экстрасенс? Лидер «Ласкового мая» предрек миру голод, потрясения и смерти

Разин заявил, что он «всегда предсказывает правду». По мнению продюсера, с ноября миру предстоит столкнуться «с большими потрясениями, голодом и человеческими потерями». При этом, считает Разин, причиной всего этого станет холодная война между США и Китаем, пишет Lenta.ru.

В европейской экономике продюсер предсказал застой и увеличение внешних долгов и экономического неравенства за счет роста налогов. Не исключил Андрей Разин и технологическую революцию. Свою актуальность, считает он, сохранит и вопрос климата, «который все больше и больше будет беспокоить людей».