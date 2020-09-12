Бывшая девушка Тимати отреагировала на его расставание с Решетовой

Девушка опубликовала видеозапись, на которой она идет под музыку по набережной в Москве. На ней длинное пальто, белые брюки и водолазка, а также очки. «Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто», — подписала Шишкова и отметила аккаунт бренда. За 18 часов публикация собрала более полумиллиона просмотров, передает Lenta.ru.

«На одну отомщенную женщину стало больше», «Довольная какая, шампанское небось открыла», — написали подписчицы в комментариях. Некоторые из них поразмышляли об эффекте бумеранга: «Аленушка! Бумеранг за тебя сделал свое дело», «Вот и настал черед Решетки, бумеранг», «Показатель того, что эффект бумеранга все-таки существует», — подчеркнули они.

Нашлись и те, кто поразмышлял над причинами расставания с Тимати. «И Настя, и Алена совершили одну и ту же ошибку — родили от Юнусова. Для него это, видимо, точка невозврата. Следующей девушке Тимати важно понять: хочешь с ним жить — не рожай от него», — написала юзерша, комментарий которой набрал более тысячи лайков.

О том, что Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати, стало известно ранее 11 сентября. «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — отметила Анастасия.

Тимати и 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.