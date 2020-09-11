В СИЗО к Ефремову началось паломничество. Он получил уже сотню писем и исчерпал месячный лимит на передачи

Актера Михаила Ефремова, который после вынесения приговора находится в московском СИЗО №5, перевели из карантинной камеры в обычную. Об этом сообщил член ОНК Георгий Иванов, посетивший артиста в изоляторе.

«Новая — четырехместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим», — сказал правозащитник.

Ефремов рассказал также, что к условиям содержания у него претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор, а во дворе — теннисный стол, за которым Ефремов иногда играет с сокамерниками. Он добавил, что отношения с соседями у него прекрасные.

Иванов отметил, что поклонники не забывают артиста — Ефремову пришло уже более 100 писем, и он обещал на все ответить. Кроме того, знаменитый арестант за первые дни исчерпал месячный лимит на передачи.

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 килограммов на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чём не нуждается», — уточнил член ОНК.