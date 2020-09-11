Рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года»

Журнал Moda Topical вручил рэперу Моргенштерну (Алишер Валеев) премию «Женщина года». Об этом сообщил в своем Instagram сам музыкант, передает портал РИА Новости.
Он отметил, что уже является самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом в 2020 году, поэтому награда стала для него «глотком свежего воздуха».
ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой 🥳 сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! 🥂 последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам! 🦋
За получением приза Моргенштерн вышел в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе, вызвав удивление присутствующих.
Моргенштерн – российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. С 2017 года начал записывать первые треки в студии.