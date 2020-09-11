Пт, 11.09.2020
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Рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года»

Моргенштерн

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Журнал Moda Topical вручил рэперу Моргенштерну (Алишер Валеев) премию «Женщина года». Об этом сообщил в своем Instagram сам музыкант, передает портал РИА Новости.

Он отметил, что уже является самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом в 2020 году, поэтому награда стала для него «глотком свежего воздуха».

За получением приза Моргенштерн вышел в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе, вызвав удивление присутствующих.

Моргенштерн – российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. С 2017 года начал записывать первые треки в студии.

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