Рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года»

Он отметил, что уже является самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом в 2020 году, поэтому награда стала для него «глотком свежего воздуха».

Моргенштерн – российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. С 2017 года начал записывать первые треки в студии.