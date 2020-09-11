56-летний Брэд Питт влюбился, похорошел и покорил социальные сети снявшись в рекламной кампании

Новые снимки 56-летнего Бреда Питта привели в восторг его поклонников. Фолловеры актера сошлись во мнении, что с возрастом актер выглядит только лучше. А его недавно начавшийся роман с моделью Николь Потуральски, похоже, сделал его еще краше.
56-летний Брэд Питт стал героем новой рекламой кампании итальянского бренда Brioni. Актер снялся в стильной черно-белой фотосессии и произвел фурор в сети.
На опубликованных фото Питт позирует в деловых костюмах и стильных кэжуал-образах — и выглядит неотразимо. Роман с молодой любовницей пошел актеру на пользу, пишет Lady Mail.
«Брэд — лучший выбор. Его язык тела источает ауру уверенности в себе», «Он как хорошее вино!», «Великолепная одежда для лучшего мужчины», «Теперь хочу скупить все, что есть у Brioni», «Как всегда, лучший», — восхищаются в комментариях в аккаунте бренда.
Напомним, в конце августа стало известно о романе Брэда Питта с моделью Николь Потуральски — копией Ирины Шейк и Анджелины Джоли.