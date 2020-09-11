Пт, 11.09.2020
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56-летний Брэд Питт влюбился, похорошел и покорил социальные сети снявшись в рекламной кампании

Брэд Питт

ФОТО: Jennifer Graylock/PA

Новые снимки 56-летнего Бреда Питта привели в восторг его поклонников. Фолловеры актера сошлись во мнении, что с возрастом актер выглядит только лучше. А его недавно начавшийся роман с моделью Николь Потуральски, похоже, сделал его еще краше.

56-летний Брэд Питт стал героем новой рекламой кампании итальянского бренда Brioni. Актер снялся в стильной черно-белой фотосессии и произвел фурор в сети.

На опубликованных фото Питт позирует в деловых костюмах и стильных кэжуал-образах — и выглядит неотразимо. Роман с молодой любовницей пошел актеру на пользу, пишет Lady Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Брэд — лучший выбор. Его язык тела источает ауру уверенности в себе», «Он как хорошее вино!», «Великолепная одежда для лучшего мужчины», «Теперь хочу скупить все, что есть у Brioni», «Как всегда, лучший», — восхищаются в комментариях в аккаунте бренда.

Напомним, в конце августа стало известно о романе Брэда Питта с моделью Николь Потуральски — копией Ирины Шейк и Анджелины Джоли. 

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