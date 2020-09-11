56-летний Брэд Питт влюбился, похорошел и покорил социальные сети снявшись в рекламной кампании

Новые снимки 56-летнего Бреда Питта привели в восторг его поклонников. Фолловеры актера сошлись во мнении, что с возрастом актер выглядит только лучше. А его недавно начавшийся роман с моделью Николь Потуральски, похоже, сделал его еще краше.