«Ветер с моря дул»: Стеша Маликова устроила фантастическую фотосессию на крыше

Телеведущая и модель Стеша Маликова опубликовала на своей странице в Instagram красивый снимок на крыше Санкт-Петербурга. Девушка устроила там модную фотосессию в лучах закатного солнца, пишет Пятый канал.
Однажды на крышах Петербурга…
— подписала она снимок.
Фанаты пришли в восторг от Стефании. Они оценили и красоту юной дочери певца Дмитрия Маликова, и со вкусом подобранный наряд, и место съемки.
«Такой прекрасный образ»;
«На крыше дома твоего»;
«Ветер с моря дул»;
«Вау, красота», — написали они в комментариях.
Стефания — старшая дочь исполнителя Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Девушке только исполнилось 20 лет, но она уже успела попробовать себя в качестве модели и певицы, сейчас Стефания сосредоточилась на дизайне одежды. Она часто представляет подписчикам созданные ею образы, а все наряды ее авторства выходят под брендом DressByStesha («Платье от Стеши» — Прим. ред.).
В семье Маликовых царят любовь и взаимовыручка, а родственники всегда друг за друга горой. Так случилось и на сей раз. Среди изобилия позитивных сообщений Стеше затесался один недовольный.
«И что? Где ссылки на барахло?» — написал он.
Защищаться самой Стефании не пришлось — ее поддержала мама Елена.
Мне нравится ваше чувство юмора, только вот хамоватость еще бы поприжать, и было бы здорово. Дерзайте, у вас получится,
— едко ответила она хейтеру дочки.