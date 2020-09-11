«Ветер с моря дул»: Стеша Маликова устроила фантастическую фотосессию на крыше

Однажды на крышах Петербурга…

— подписала она снимок.

Фанаты пришли в восторг от Стефании. Они оценили и красоту юной дочери певца Дмитрия Маликова, и со вкусом подобранный наряд, и место съемки.

«Такой прекрасный образ»;

«На крыше дома твоего»;

«Ветер с моря дул»;

«Вау, красота», — написали они в комментариях.

Стефания — старшая дочь исполнителя Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Девушке только исполнилось 20 лет, но она уже успела попробовать себя в качестве модели и певицы, сейчас Стефания сосредоточилась на дизайне одежды. Она часто представляет подписчикам созданные ею образы, а все наряды ее авторства выходят под брендом DressByStesha («Платье от Стеши» — Прим. ред.).

В семье Маликовых царят любовь и взаимовыручка, а родственники всегда друг за друга горой. Так случилось и на сей раз. Среди изобилия позитивных сообщений Стеше затесался один недовольный.

«И что? Где ссылки на барахло?» — написал он.

Защищаться самой Стефании не пришлось — ее поддержала мама Елена.

Мне нравится ваше чувство юмора, только вот хамоватость еще бы поприжать, и было бы здорово. Дерзайте, у вас получится,