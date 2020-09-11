Оксана Самойлова приняла участие в смелой фотосессии

Накануне Оксана Самойлова приняла участие в необычной и смелой фотосессии, примерив на себя сразу несколько образов. Она показала видео со съемок, в которых принимал участие и ее маленький сын Давид, пишет Экспресс газета.
Сначала Оксана предстала перед поклонниками в белоснежной короткой пижаме и с патчами под глазами, в следующую секунду она оказалась облачена в короткое облегающее черное платье, которое подчеркнуло фигуру многодетной мамы. На последнем кадре Оксана позировала в розовом парике и с маленьким сыном Давидом на руках.
Все образы Оксаны пришлись по душе поклонникам, которые в очередной раз восхитились шикарной фигурой Самойловой. В комментариях под видео появились сотни восторженных комментариев.
«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь!», «Офигеть! Крутая мамочка! Всем бы мамочкам так выглядеть после 4-х родов», «Это видео о многогранности женщины, вам все идет!» - пишут поклонники.
Напомним, что Оксана - мама четверых детей, ее младший сын Давид родился в феврале этого года. Самойлова быстро восстановилась после родов, а недавно с радостью сообщила поклонникам, что наконец смогла набрать несколько килограммов.