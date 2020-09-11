Люди с избыточным весом чаще страдают серьезными заболеваниями — от диабета и инсульта до различных видов рака. Но, как показали канадские ученые, это не всегда так. Лишние килограммы не повышают риск смерти от всех причин, если не сопровождаются другими нарушениями обмена веществ, а в некоторых случаях даже идут на пользу, пишет РИА Новости.

Две стороны одной медали

За последние несколько лет выявили связь ожирения не только с диабетом, повышенным артериальным давлением и раком, но и с ухудшением когнитивных функций. В частности, не так давно исследователи из Кембриджского университета выяснили, что у молодых людей с избыточным весом эпизодическая память работает хуже, чем у их более стройных ровесников. Кроме того, есть данные о том, что у человека с лишними килограммами выше риск преждевременной смерти.

Однако, отмечают канадские специалисты, во всех этих случаях речь идет не столько об ожирении, сколько о нарушениях обмена веществ, которые его спровоцировали. Дополнительные килограммы — так называемое метаболически здоровое ожирение — сами по себе не повышают риск ранней смерти.

К таким выводам исследователи пришли, наблюдая за здоровьем более 50 тысяч человек с избыточной массой тела. Среди них были просто полные и те, кто, помимо ожирения, страдал различными нарушениями обмена веществ.

Через 13 лет, когда по различным причинам умерли примерно десять процентов наблюдаемых, выяснилось, что смертность не зависела от веса. Повышенный риск покинуть этот мир раньше времени скорее был связан с высоким артериальным давлением, избытком глюкозы и жиров в крови.

Doctor Checking Blood Pressure Of Patient. Давление. Иллюстративное фото. ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

То есть лишний вес сам по себе не опасен, все дело в провоцирующих его и сопутствующих состояниях, отмечают авторы работы.

Пока толстяк усохнет

В исследовании канадцев только 1,2 процента участников страдали метаболически здоровым ожирением. Тех же, у кого зафиксировали избыточный вес — его часто называют предожирением, — значительно больше. По данным ВОЗ, почти у миллиарда жителей Земли имеются лишние килограммы. И именно у них выше шансы прожить дольше сверстников с нормальной массой тела — конечно, если нет серьезных хронических диагнозов.

К таким выводам независимо друг от друга пришли японские и датские ученые. Первые в течение 12 лет наблюдали за 50 тысячами жителей префектуры Мияги (северо-восток Японии) в возрасте от 40 до 79 лет. Оказалось, что люди, набравшие к 40 годам лишние пять-шесть килограммов, с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 30, в среднем живут на пару лет дольше стройных и на шесть-семь лет — очень худых, с ИМТ меньше 18,5. Такие умирают даже раньше страдающих ожирением (ИМТ больше 30).

Специалисты Копенгагенского университета, проанализировав данные о росте, весе и продолжительности жизни более ста тысяч человек, выяснили: преждевременная смертность среди людей с избыточной массой тела ниже, чем у стройных, чересчур худых или толстых.

По мнению авторов работы, дело в качественном медицинском обслуживании. Такие люди чаще обращаются за врачебной помощью из-за побочных эффектов лишнего веса — высокого уровня холестерина или скачков артериального давления. И именно с этими проблемами современные системы здравоохранения научились эффективно справляться. Однако полученные результаты вовсе не означают, что ожирение идет на пользу организму в целом, предупреждают исследователи.

Холестерин. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Парадоксальный иммунитет

Ученые из Орхусского университета (Дания) изучили истории болезни 35 тысяч датчан, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической помощи с 2011 по 2015 год. Установили, что в течение 90 дней после выписки чаще всего умирали именно те, у кого никаких проблем с весом не было. Смертность же людей с избыточной массой тела была на 40 процентов ниже, а у пациентов с ожирением — на 50 процентов.

Результаты не изменились даже после того, как сделали поправку на вредные привычки — в частности, курение, недавние колебания веса и наличие других болезней.

Авторы работы предполагают, что дело в обширных запасах энергии при большой массе тела, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, а значит, организм лучше определяет и обезвреживает возбудителя инфекции.

Исследователи из клиники при Медицинском университете Тайбэя и больницы имени Джона Питера Смита в Техасе (США), проанализировав почти пять миллионов историй пациентов, доставленных в госпитали с пневмонией и сепсисом, обнаружили, что у людей с избыточным весом шансы одолеть эти заболевания на 29 и 22 процента выше, чем у остальных.

Кроме того, лишние килограммы помогают при злокачественных опухолях некоторых видов. Так, по австралийским данным, полные пациенты с немелкоклеточным раком легких после иммунотерапии выживают в два раза чаще.

Балерина, «плюс-сайз» ФОТО: Instagram

Авторы работы объясняют этот парадокс тем, как ожирение связано с иммунной системой. При накоплении жировой ткани в организме возникает воспаление и размножаются Т-лимфоциты с рецепторами PD-1. Через них опухоль подавляет иммунитет, но именно на эти клетки действуют так называемые чекпоинт-ингибиторы — противораковые препараты, за разработку которых присудили Нобелевскую премию в 2018 году.