Тимати и Анастасия Решетова расстались

Слухи о возможном расставании рэпера Тимати с его девушкой Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята все-таки не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений. Первой официально решила выступить Настя, поделившись трудным решением у себя в Instagram.