Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

С тех пор сами экс-супруги редко комментировали произошедшее, а потому их поклонники гадали, что же стало причиной и как сейчас складывается личная жизнь артистов. Ходили слухи, что у Харламова уже появилась новая возлюбленная, но, похоже, что это не так.

На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно,

— заявила Ляйсан.

Напомним, что вечеринка в честь ее дня рождения, который она отметила 28 июня, состоялась в середине июля. Гарик Харламов был среди приглашенных. Кроме того, юморист участвовал в видео Ляйсан и ее мужа Павла Воли, посвященных зарядке.

Он самый завидный жених. Девчонки, активизируемся,

— добавила Утяшева.