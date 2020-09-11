Пт, 11.09.2020
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СПАСАЕМ ПЛАНЕТУ ⟩ Вы уже пробовали такой бургер с котлеткой не из мяса Beyond meat, но гораздо вкуснее?

Знаете, какая сегодня самая большая проблема человечества? Нет, не коронавирус или война. Нехватка белка. 

Уже сейчас планете не хватает ресурсов для производства пищи, и ученые прогнозируют к 2100 году полную замену животного белка растительным. Не говоря о том, что 51% парниковых газов приходится на животноводство. Новый продукт будет интересен потребителю. Это продукт будущего. И будущее уже пришло в Таллинн: бургер, который называют бейгл (хлебобулочные изделия традиционно в форме колечек) с мясом не из мяса, можно купить и съесть в ресторане Ruby. Правда, цена на эту пищу будущего высокая: 11-12 евро за штуку. Но успокоительным моментом послужит тот факт, что вы спасаете планету.

«Промышленное животноводство – один из виновников глобального потепления, а разные исследования показывают, что употребление мяса вредно для здоровья. К 2050 году численность населения на Земле увеличится до 9 миллиардов человек. Коровы сейчас съедают столько зерна, что им можно было бы накормить 8 миллиардов человек, то есть больше нынешнего населения Земли, - рассказывает представитель представитель компании BeyondBurg Руслан Гогин. - Из-за сельскохозяйственной деятельности человека происходит изменение климата Земли, в частности тратится огромное количество воды и происходит выброс парниковых газов в атмосферу. Чтобы произвести одну мясную котлету для бургера, нужно около 1200 литров воды и 4 квадратных метров земли. На растительный бургер тратится на 99% меньше воды, на 93% меньше земли, на 46% меньше электроэнергии, а выброс парниковых газов при его производстве ровно в десять раз меньше, чем если бы он был из обычного мяса».

Руслан Гогин рассказывает об удивительной и самой перспективной альтернативе мясу

ФОТО: Артур Ивлиев

В Америке подсчитали, что полный отказ от мяса в пользу заменителя приведет к тому, что выбросы CO2 сократятся настолько, как если бы с улиц одновременно исчезли 12 миллионов автомобилей. Неплохо, правда же? И планета сможет облегченно вздохнуть.

В основе мяса будущего или растительного мяса Beyond Meat - гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты. Но не стоит пугаться гороха: то, о чем вы подумали, вам не грозит, так как из гороха убрана та самая составляющая.

Выглядит ничуть не хуже мяса

ФОТО: Артур Ивлиев

В котлетке комбинация аминокислот, липидов, углеводов, минеральных веществ и воды, которая имитирует настоящее мясо. Вкус даже лучше, чем вкус обычного мяса, которое сегодня жесткое, не имеет никакого вкуса, а создает стойкое ощущение, чтоы ты жуешь бумажку, но не кусок говядины. Еще один плюс - отсутствие холестерина, сои, гормонов и всего прочего, чем набито мясо животного. По консистенции, запаху, вкусу и цвету их практически невозможно отличить от обычных бургеров.

Процесс приготовления растительного бургера максимально похож на то, что обычно делается на кухне с натуральным мясом. Когда растительную котлету, которая выглядит абсолютно как говяжья, кладут на гриль, из нее сперва сочится «кровь», она выделяет жир и шкворчит, по мере поджарки становясь коричневой точно так же, как животный белок. На вкус ее очень трудно, если не сказать невозможно, отличить от настоящего бургера. 

Вот она, пища будущего!

ФОТО: Артур Ивлиев

Ruby - это вторая точка, где можно съесть бургер с растительным мясом. Первый BeyondBurg был открыт в Kalamaja в июне этого года. 

Вы уже захотели попробовать бейгл из растительного мяса и внести свой вклад в спасение планеты?

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