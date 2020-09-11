СПАСАЕМ ПЛАНЕТУ ⟩ Вы уже пробовали такой бургер с котлеткой не из мяса Beyond meat, но гораздо вкуснее?

Уже сейчас планете не хватает ресурсов для производства пищи, и ученые прогнозируют к 2100 году полную замену животного белка растительным. Не говоря о том, что 51% парниковых газов приходится на животноводство. Новый продукт будет интересен потребителю. Это продукт будущего. И будущее уже пришло в Таллинн: бургер, который называют бейгл (хлебобулочные изделия традиционно в форме колечек) с мясом не из мяса, можно купить и съесть в ресторане Ruby. Правда, цена на эту пищу будущего высокая: 11-12 евро за штуку. Но успокоительным моментом послужит тот факт, что вы спасаете планету.

«Промышленное животноводство – один из виновников глобального потепления, а разные исследования показывают, что употребление мяса вредно для здоровья. К 2050 году численность населения на Земле увеличится до 9 миллиардов человек. Коровы сейчас съедают столько зерна, что им можно было бы накормить 8 миллиардов человек, то есть больше нынешнего населения Земли, - рассказывает представитель представитель компании BeyondBurg Руслан Гогин. - Из-за сельскохозяйственной деятельности человека происходит изменение климата Земли, в частности тратится огромное количество воды и происходит выброс парниковых газов в атмосферу. Чтобы произвести одну мясную котлету для бургера, нужно около 1200 литров воды и 4 квадратных метров земли. На растительный бургер тратится на 99% меньше воды, на 93% меньше земли, на 46% меньше электроэнергии, а выброс парниковых газов при его производстве ровно в десять раз меньше, чем если бы он был из обычного мяса».

Руслан Гогин рассказывает об удивительной и самой перспективной альтернативе мясу ФОТО: Артур Ивлиев

В Америке подсчитали, что полный отказ от мяса в пользу заменителя приведет к тому, что выбросы CO2 сократятся настолько, как если бы с улиц одновременно исчезли 12 миллионов автомобилей. Неплохо, правда же? И планета сможет облегченно вздохнуть.

В основе мяса будущего или растительного мяса Beyond Meat - гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты. Но не стоит пугаться гороха: то, о чем вы подумали, вам не грозит, так как из гороха убрана та самая составляющая.

Выглядит ничуть не хуже мяса ФОТО: Артур Ивлиев

В котлетке комбинация аминокислот, липидов, углеводов, минеральных веществ и воды, которая имитирует настоящее мясо. Вкус даже лучше, чем вкус обычного мяса, которое сегодня жесткое, не имеет никакого вкуса, а создает стойкое ощущение, чтоы ты жуешь бумажку, но не кусок говядины. Еще один плюс - отсутствие холестерина, сои, гормонов и всего прочего, чем набито мясо животного. По консистенции, запаху, вкусу и цвету их практически невозможно отличить от обычных бургеров.

Процесс приготовления растительного бургера максимально похож на то, что обычно делается на кухне с натуральным мясом. Когда растительную котлету, которая выглядит абсолютно как говяжья, кладут на гриль, из нее сперва сочится «кровь», она выделяет жир и шкворчит, по мере поджарки становясь коричневой точно так же, как животный белок. На вкус ее очень трудно, если не сказать невозможно, отличить от настоящего бургера.

Вот она, пища будущего! ФОТО: Артур Ивлиев

Ruby - это вторая точка, где можно съесть бургер с растительным мясом. Первый BeyondBurg был открыт в Kalamaja в июне этого года.