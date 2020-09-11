Диетолог назвал идеальный осенний продукт

По словам специалиста, этот плод не только очень вкусный, но и низкокалорийный. «Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква – приятное исключение», – указал Гинзбург.

Вместе с тем Гинзбург заявил, что сидеть на монодиете не следует. Дело в том, что тыква, как и другие продукты растительного происхождения, содержит органические кислоты. Они раздражают слизистую желудка, повышая аппетит. Кроме того, в этом овоще нет животного белка. «Как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх», – предупредил специалист.