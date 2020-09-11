Кто подставил Ефремова: Пашаев рассказал о предателе

9 сентября он заявил, что Пашаев подставил его на эти восемь лет, потому что обещал одно, а получилось другое. Вчера адвокат заявил, что на самом деле Ефремова подставил не он, а очень близкий человек. Он отказался уточнить, кто именно, но сообщил, что тот выступал в суде. «Просили: "Признай свою вину, и тебе за это ничего не будет". Когда прокурор 11 лет просил... Я ему говорю: "Ну что, вы же говорили меньше попросит...". Он: "Это моя ошибка"», — рассказал юрист.