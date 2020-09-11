Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?»

«Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провёл за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой», - говорится в сообщении в официальной группе «ЧГК» в соцсети «ВКонтакте» .

Михаил Смирнов родился 1 марта 1956 года в Москве, окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Впервые он появился в клубе во время Международных игр в Москве в 1988 году, был капитаном международной сборной «ЧГК» на игре 29 декабря 1988 года. В 1994 году команда Смирнова, в которой также играли Борис Левин и Максим Поташев, получила переходящую золотую фишку как команда с наибольшим индексом интеллекта в клубе и предложение играть на красные пиджаки и титул «Бессмертных». Команда согласилась и выиграла красные пиджаки со счетом 6:5.