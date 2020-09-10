«Я пришел, чтобы убить тебя». Безумный фанат ворвался в дом Эминема, пока рэпер спал

Полицейские заявили, что нарушитель — бездомный мужчина, скорее всего страдающий от психических заболеваний. Неизвестно, как именно Стэн попал в дом, но сам Эминем, который проснулся и увидел стоящую рядом фигуру, сначала принял его за племянника. Рэпер спросил, что ему нужно, а в ответ услышал: