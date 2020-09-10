«Я пришел, чтобы убить тебя». Безумный фанат ворвался в дом Эминема, пока рэпер спал

В апреле на Эминема было совершено неумелое покушение в его собственном доме в Детройте: ворвавшегося мужчину вывел на улицу сам рэпер, а затем его мотивы выясняла полиция. Только теперь стали известны детали происшествия, пишет Супер.
Полицейские заявили, что нарушитель — бездомный мужчина, скорее всего страдающий от психических заболеваний. Неизвестно, как именно Стэн попал в дом, но сам Эминем, который проснулся и увидел стоящую рядом фигуру, сначала принял его за племянника. Рэпер спросил, что ему нужно, а в ответ услышал:
Я пришел, чтобы тебя убить.
Фанат не был вооружен и, по всей видимости, не особо пытался навредить Эминему: рэпер не растерялся и быстро показал гостю выход. На недавнем суде, где мужчине предъявили обвинения в незаконном проникновении и порче имущества, Эминем не присутствовал.