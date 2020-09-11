О каких болезнях сигнализирует соленый привкус во рту

По словам врачей, постоянное ощущение соли во рту нельзя оставлять без внимания, ведь такой симптом может свидетельствовать о многих недугах.
О каких именно? Разбирался «Рамблер».
Плохая гигиена рта или инфекционные процессы
Образование зубных камней, свищи, хронический тонзиллит - все это может стать причиной, вызвавшей неприятный привкус во рту. А порой все дело и вовсе в неправильной гигиене: если человек плохо чистит зубы или если образуется налет, продукты жизнедеятельности микрофлоры будут провоцировать соленый привкус во рту.
Проблемы с ЖКТ и обезвоживание
Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь - довольно распространенный недуг, который характеризуется кислым или соленым привкусом во рту. Иногда «соль» во рту появляется и при обезвоживании организма - зачастую после каких-то перенесенных инфекций. Нарушение баланса жидкости провоцирует появление в слюне большого количества хлорида натрия, который ощущается как соль.
Гормональный сбой
Один из самых серьезных гормональных сбоев - сахарный диабет - проявляется посредством сухости во рту. Порой эта сухость сопровождается привкусом ацетона, поскольку сахарный диабет нередко идет рука об руку с поражением почек и центральной нервной системы.