О каких болезнях сигнализирует соленый привкус во рту

О каких именно? Разбирался «Рамблер».

Плохая гигиена рта или инфекционные процессы

Образование зубных камней, свищи, хронический тонзиллит - все это может стать причиной, вызвавшей неприятный привкус во рту. А порой все дело и вовсе в неправильной гигиене: если человек плохо чистит зубы или если образуется налет, продукты жизнедеятельности микрофлоры будут провоцировать соленый привкус во рту.

Проблемы с ЖКТ и обезвоживание

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь - довольно распространенный недуг, который характеризуется кислым или соленым привкусом во рту. Иногда «соль» во рту появляется и при обезвоживании организма - зачастую после каких-то перенесенных инфекций. Нарушение баланса жидкости провоцирует появление в слюне большого количества хлорида натрия, который ощущается как соль.

Гормональный сбой