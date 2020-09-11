Пт, 11.09.2020
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О каких болезнях сигнализирует соленый привкус во рту

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По словам врачей, постоянное ощущение соли во рту нельзя оставлять без внимания, ведь такой симптом может свидетельствовать о многих недугах.

О каких именно? Разбирался «Рамблер».

Плохая гигиена рта или инфекционные процессы

Образование зубных камней, свищи, хронический тонзиллит - все это может стать причиной, вызвавшей неприятный привкус во рту. А порой все дело и вовсе в неправильной гигиене: если человек плохо чистит зубы или если образуется налет, продукты жизнедеятельности микрофлоры будут провоцировать соленый привкус во рту.

Проблемы с ЖКТ и обезвоживание

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь - довольно распространенный недуг, который характеризуется кислым или соленым привкусом во рту. Иногда «соль» во рту появляется и при обезвоживании организма - зачастую после каких-то перенесенных инфекций. Нарушение баланса жидкости провоцирует появление в слюне большого количества хлорида натрия, который ощущается как соль.

Гормональный сбой

Один из самых серьезных гормональных сбоев - сахарный диабет - проявляется посредством сухости во рту. Порой эта сухость сопровождается привкусом ацетона, поскольку сахарный диабет нередко идет рука об руку с поражением почек и центральной нервной системы.

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