Олег Тиньков рассказал о самочувствии спустя два месяца после пересадки костного мозга

Вчера же Олег Тиньков опубликовал новый пост в Instagram, в котором рассказал о своем самочувствии спустя два месяца после сложной операции. Свой рассказ бизнесмен сопроводил свежим снимком, сделанным во дворе его дома.

Сегодня ровно 2 месяца с момента пересадки костного мозга. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят, 100 — опасные и потом еще 100 — менее, но тоже... Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но, в целом, спасибо Богу за все (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поделился Тиньков.

Предприниматель также рассказал, что сейчас активно работает над созданием фонда имени своей семьи, который будет помогать людям, нуждающимся в трансплантации. При этом организация не будет заниматься адресной помощью конкретным пациентам, а направит свои силы на фундаментальные проблемы: изменение законодательства в сфере трансплантологии, пропаганду донорства стволовых клеток и обучение российских врачей-гематологов в развитых странах.

Он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней. Ставим фундаментальные задачи — спасать тысячи. Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства, необученных гематологов и старых протоколов лечения, в России умирает от 3-5 тысяч людей, которые могли бы жить. На этом пока и сосредоточимся,

— рассказал о планах работы своего фонда Тиньков.

Восстанавливаться после трансплантации костного мозга Олегу Тинькову все это время помогает жена Рина. В одном из своих недавних постов в инстаграме бизнесмен признался, что его возлюбленная не оставляет его практически ни на минуту, готовит для него домашнюю еду и всячески поддерживает его в борьбе за жизнь.

Мы вместе 32 года. Встретились в Ленинграде, ходили на Виктора Цоя. Еще раз огромное спасибо моему ангелу. Эта неделя была сложная, не вылазил с кровати. Рина кормила 3 раза в день, — только она умеет так готовить, — и носила мне в кровать. Вместе мы прорвемся. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать,

— поделился Олег.