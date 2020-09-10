Нино Нинидзе назвала Виторгана детской мечтой

Максим Виторган отмечает день рождения. Нино Нинидзе решила трогательно поздравить возлюбленного, пишут Дни.ру.
Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются больше года. О их романе стало известно прошлым летом. Тогда актеры впервые появились вместе на светском мероприятии на ВДНХ. Возлюбленные держались за руки.
Сначала Нино не хотела признаваться в романе с актером. Все стало предельно ясно, когда Виторган опубликовал снимок с Нинидзе, сделанный во время путешествия в Грецию. После этого актриса тоже стала радовать поклонников фотографиями с избранником.
В последнее время влюбленные стали публиковать совместные снимки гораздо чаще. Несмотря на это, актерам удается держать в тайне подробности своего романа. Максим и Нино не дают интервью, но охотно признаются друг другу в любви публично.
10 сентября у Нинидзе появился особенный повод для этого: 48-летие избранника. Актриса опубликовала фото Виторгана, под которым написала, что возлюбленный является ее детской мечтой, которую она на некоторое время забыла. Именно в тот момент, когда желание "растворилось", Нино повстречала Максима.
Мечта забылась. А тут ты! Мой... За твоей спиной мне ничего не страшно...,
– написала актриса в Instagram.
была у меня мечта детская. встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед и не буду знать я холода и боли. я выросла... мечта растворилась. забылась. а тут ты! мой... за твоей спиной, мне ничего не страшно... любовь моя я рядом. .. остальное шепну. с днём рождения.