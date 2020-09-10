Нино Нинидзе назвала Виторгана детской мечтой

Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются больше года. О их романе стало известно прошлым летом. Тогда актеры впервые появились вместе на светском мероприятии на ВДНХ. Возлюбленные держались за руки.

Сначала Нино не хотела признаваться в романе с актером. Все стало предельно ясно, когда Виторган опубликовал снимок с Нинидзе, сделанный во время путешествия в Грецию. После этого актриса тоже стала радовать поклонников фотографиями с избранником.

В последнее время влюбленные стали публиковать совместные снимки гораздо чаще. Несмотря на это, актерам удается держать в тайне подробности своего романа. Максим и Нино не дают интервью, но охотно признаются друг другу в любви публично.

10 сентября у Нинидзе появился особенный повод для этого: 48-летие избранника. Актриса опубликовала фото Виторгана, под которым написала, что возлюбленный является ее детской мечтой, которую она на некоторое время забыла. Именно в тот момент, когда желание "растворилось", Нино повстречала Максима.

Мечта забылась. А тут ты! Мой... За твоей спиной мне ничего не страшно...,