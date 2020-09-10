Ему исполнилось бы 87: чем запомнился легендарный кутюрье Карл Лагерфельд

Знаменитый модельер и фотограф Карл Лагерфельд, ушедший из жизни в возрасте 85-лет, был и остается в памяти ценителей моды настоящей легендой. Сегодня, 10 сентября, ему бы исполнилось 87 лет, пишет Сегодня.
Биография Карла Лагерфельда
Будущий модельер родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье крупного предпринимателя, владельца фабрики по производству сгущенного молока Отто Лагерфельда, который заработал немалое состояние на поставках консервированного молока в Европу.
С ранних лет Карл увлекался иностранными языками, чтением и музыкой. Будущий модельер получил хорошее образование именно в той сфере, которая интересовала его еще с детства – дизайнерское искусство. В 1953 году вместе с матерью он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1954 году получил Первую премию конкурса модельеров. В 1955 году получил Первую премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом французского модельера Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.
В 1963 году Карл начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Fendi, Krizia, Charles Laurdan, создавая для каждого из них абсолютно разные коллекции. С 1983 года и до самой смерти Лагерфельд возглавлял Дом Chanel.
Личная жизнь Лагерфельда
Легендарный модельер почти никогда не говорил о личной жизни, даже просто потому, что не любил этого делать. Не был женат, детей нет. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил один. На вопросы о личной жизни после смерти возлюбленного он говорил: "Моя любовь – в могиле, на этом все кончено. Я уже достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь просто неприлично".
Интересные факты из жизни Карла Лагерфельда
- Лагерфельд был фанатом диетической Coca-Cola.
- Он хотел стать художником-мультипликатором.
- При жизни Карл никогда не употреблял алкоголь.
- Его любимые книги – сборник Эмили Дикинсон, поэзия Верлена, Рембо, Малларме, роман "Будденброки" Томаса Манна и "Год магического мышления" Джоан Дидион. Своей библией он называл "Чувство красоты" Джорджа Сантаяны.
- Кошка Шупетт – не просто домашний питомец дизайнера. Она приносила Лагерфельду дополнительный заработок. В 2014 Шупетт снялась в рекламной кампании японского бьюти-бренда Shu Uemura, в 2015 в Colette начали продавать линию сумок и футболок с изображением кошки, а летом прошлого года немецкая компания Steiff выпустила две тысячи игрушечных копий животного из искусственного меха и плюша. Цена одной игрушки – 545 долларов.