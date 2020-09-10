Ему исполнилось бы 87: чем запомнился легендарный кутюрье Карл Лагерфельд

Биография Карла Лагерфельда

Будущий модельер родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье крупного предпринимателя, владельца фабрики по производству сгущенного молока Отто Лагерфельда, который заработал немалое состояние на поставках консервированного молока в Европу.

С ранних лет Карл увлекался иностранными языками, чтением и музыкой. Будущий модельер получил хорошее образование именно в той сфере, которая интересовала его еще с детства – дизайнерское искусство. В 1953 году вместе с матерью он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1954 году получил Первую премию конкурса модельеров. В 1955 году получил Первую премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом французского модельера Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1963 году Карл начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Fendi, Krizia, Charles Laurdan, создавая для каждого из них абсолютно разные коллекции. С 1983 года и до самой смерти Лагерфельд возглавлял Дом Chanel.

Личная жизнь Лагерфельда

Легендарный модельер почти никогда не говорил о личной жизни, даже просто потому, что не любил этого делать. Не был женат, детей нет. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил один. На вопросы о личной жизни после смерти возлюбленного он говорил: "Моя любовь – в могиле, на этом все кончено. Я уже достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь просто неприлично".

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