В Сети появилось видео, как Козловский отдыхает с Акиньшиной

В Сети появилось видео, на котором якобы актёр Данила Козловский запечатлён во время отдыха в одном из отелей в турецком Бодруме. По версии авторов этого ролика, его новой пассией стала коллега по цеху Оксана Акиньшина, пишет Лайф.
На кадрах, снятых отдыхающими, пара, похожая на Данилу и Оксану, загорает на лежаках у берега моря.
Ранее же сообщалось, что Козловский ушёл от своей возлюбленной Ольги Зуевой, которая в начале этого года родила ему дочь. Роман с Акиньшиной якобы начался на съёмках его фильма "Чернобыль".
Напомним, что 34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию. При этом дочь звёздной пары родилась в США, куда в феврале летал Козловский, чтобы быть рядом с супругой.