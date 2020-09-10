В Сети появилось видео, как Козловский отдыхает с Акиньшиной

Ранее же сообщалось, что Козловский ушёл от своей возлюбленной Ольги Зуевой, которая в начале этого года родила ему дочь. Роман с Акиньшиной якобы начался на съёмках его фильма "Чернобыль".

Напомним, что 34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию. При этом дочь звёздной пары родилась в США, куда в феврале летал Козловский, чтобы быть рядом с супругой.