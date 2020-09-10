Дмитрий Исхаков поздравил Полину Гагарину с годовщиной свадьбы. В июне пара объявила о расставании

42-летний Дмитрий Исхаков, судя по всему, тяжело переживает развод с 33-летней Полиной Гагариной. На той неделе фотограф заявил, что после расставания с певицей вряд ли когда-либо захочет жениться, а вчера предался воспоминаниям и опубликовал архивные фото с их свадьбы. Таким образом он решил поздравить экс-супругу со знаменательной датой, пишет Сплетник.
7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь — как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь,
— написал в микроблоге Исхаков.
Он добавил, что с того самого момента его жизнь была наполнена удивительными приключениями. Дмитрий отметил, что с благодарностью и нежностью в сердце вспоминает годы, проведенные вместе с Полиной.
Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался,
— уверенно заявил Дмитрий.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков объявили о расставании этим летом. Тогда же певица уволила мужа с поста директора ООО "Полина Гагарина". Супруги долго не комментировали догадки фанатов, но в начале июня Дмитрий дал первый комментарий. Фотограф написал, что они с певицей действительно расстались, хотя официально развод еще не оформлен.