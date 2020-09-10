Дмитрий Исхаков поздравил Полину Гагарину с годовщиной свадьбы. В июне пара объявила о расставании

7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь — как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь,