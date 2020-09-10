Жители Эстонии шокированы социальной рекламой: выходит, пилоты закладывают за воротник 11 месяцев в году?

«Давайте отдохнем от алкоголя!» - призыв замечательный, ставший традиционным, никто не спорит, - высказывает общее мнение Лариса. - Но посмотрите на иллюстративный ряд. На рекламном плакате изображен пилот самолета в форме, говорящий: давайте отдохнем от алкоголя! Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сделать простейшие умозаключения: пилот так устал от алкоголя, что просит себя и других воздержаться от горячительных напитков хотя бы в сентябре. Он в отпуске от алкоголя. Получается, что пилоты, а именно представителей этой профессии олицетворяет герой социальной рекламы на сайте septemriseijoo.ee, закладывают за воротник остальные 11 месяцев в году? Именно такие выводы приходят в голову, когда смотришь на эту рекламу.