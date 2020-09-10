Опять разделась на камеру: Асмус продолжает эпатировать публику

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым не перестает скандализировать публику сомнительными шутками в Instagram. Артистка всеми возможными способами использует образ девушки без комплексов, который закрепился за ней после съемок в фильме «Текст»: то демонстрирует подписчикам пародию на роды в ванной, то изображает эротические стоны. Теперь же актриса устроила новую провокацию, пообещав в очередной раз раздеться в кадре.

Кристина разместила у себя на странице свежее видео с подписью: «Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!!!» Ролик звезда «Интернов» сняла после очередного дня работы над проектом «Золото Геленджика», где, как известно, она выступила в роли ведущей вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом. Однако, несмотря на многообещающий заход поста, обнажаться в кадре Асмус не стала. Артистка лишь сняла с себя кудрявый парик, признавшись, что трудовые будни ее порядком измотали.

К слову, Кристина наконец-то вернулась домой из Краснодарского края, где провела целый месяц, и объявила подписчикам, что теперь ей больше не придется носить нелепые наряды, корсеты, высокие каблуки и накладные ногти.